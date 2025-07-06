Аварія автобуса з українськими дітьми в Угорщині: 19 постраждалих, без загиблих

Про це повідомили в посольстві України в Ніредьгазі (Угорщина)

Вранці, близько пʼятої години, в Угорщині стався інцидент з автобусом, що перевозив українських дітей. Транспортний засіб, з невідомих причин, з’їхав з дороги та перекинувся на трасі між населеними пунктами Кунсентмартон і Тисафельдвар. Цю інформацію підтвердили в посольстві України в Ніредьгазі.

В автобусі знаходилися 77 осіб, з яких 19 отримали травми. Четверо з постраждалих перебувають у тяжкому стані, проте загиблих немає. Потерпілих оперативно доставили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет та Сентеш для надання медичної допомоги.

На місці події працюють рятувальники, а також український посол Федір Шандор разом із консулами, які забезпечують підтримку громадянам України.

Інші пасажири, які не постраждали, тимчасово розміщені в Будинку культури міста Кунсентмартон, де їм організували харчування та місце для відпочинку.