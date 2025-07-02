Загроза депортації українських дітей з окупованих територій – заяви омбудсмана

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Приблизно 1,5 мільйона українських дітей опинилися під загрозою депортації на територіях, які тимчасово окуповані Росією. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції 2 липня.

Омбудсман зазначив, що точна кількість депортованих дітей залишається невідомою.

Лубінець також розповів про те, що дітям змінюють всі документи та примушують їх спілкуватися виключно російською мовою. Всі діти автоматично записуються до молодіжних організацій, таких як Юнармія.

“Їм кажуть, що мета їхнього життя – це стати російським солдатом. І ваша смерть – це буде найкращий героїчний вчинок, який ви можете зробити.” – Дмитро Лубінець

Ситуація з викраденням українських дітей

Дар’я Герасимчук, уповноважена президента з прав дитини, раніше повідомила, що на кінець березня 2023 року українська влада точно знала про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через окупацію підрахувати точну кількість дітей вкрай складно.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили зі спільною заявою, засуджуючи Росію за організацію засідання Радбезу, яке стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого алгоритму або механізму, який би дозволяв повертати депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової, підозрюючи їх у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.