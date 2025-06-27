Олександр Сирський про ситуацію на Покровському напрямку: контроль та успіхи ЗСУ

Про це він повідомив у Telegram-каналі Олександра Сирського

Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних Сил України, нещодавно відвідав Покровський напрямок, де російські війська зосередили близько 111 тисяч своїх військовослужбовців. Він зазначив, що два тижні тому українські Сили оборони успішно знищили диверсійно-штурмові групи противника, відкинувши їх далеко від адміністративної межі між Донецькою та Дніпропетровською областями.

У своєму повідомленні в Telegram Сирський підкреслив, що російські війська продовжують намагатися прорватися до адміністративної межі Донеччини з Дніпропетровською областю. Їхні дії мають не лише оперативний характер, але й демонстраційну мету, адже вони прагнуть створити психологічний ефект, встановивши «ногу русского солдата» та заявивши про чергову псевдоперемогу.

“Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну “ногу русского солдата”, увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-”побєду”. Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накопичувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем”. – Олександр Сирський

Головнокомандувач також провів зустрічі з українськими військовими, організував наради у підрозділах Збройних Сил та Національної гвардії України. Він детально вивчив оперативну обстановку та виявив усі проблемні питання, що потребують вирішення.

“Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач”. – Олександр Сирський

На Покровському напрямку ситуація залишається під контролем українських військових, які продовжують успішно виконувати свої оборонні завдання.