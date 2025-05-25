Як повідомляє Facebook-сторінка Дениса Прокопенка

Денис Прокопенко, командир 1-го корпусу Національної гвардії “Азов”, висловив стурбованість щодо обміну військовополоненими між Україною та Росією. Він зазначив, що серед оборонців, які були обміняні, не виявилося жодного бійця 12-ї бригади спецпризначення “Азов”, що викликало у нього відчуття “знущання”.

У своєму дописі на Facebook Прокопенко підкреслив, що в обміні брали участь представники 14-ї бригади “Червона Калина” та 15-ї бригади “Кара-Даг”, але жоден з бійців 12-ї бригади не повернувся додому. Він нагадав, що понад 800 військових цієї бригади вже чотири роки перебувають у полоні в Росії.

Командир “Азову” вважає, що така ситуація є не лише знущанням над полоненими, які страждають у жахливих умовах, але й над їхніми родинами та побратимами. Він акцентував увагу на тому, що ці бійці потрапили в полон, виконуючи накази командування, і тому мають бути пріоритетними під час обміну.

Прокопенко висловив сумнів, що відсутність “азовців” у більшості обмінів викликана лише небажанням Росії їх відпускати. Він вважає, що проблема полягає у збої механізму обміну, який потребує перегляду тактики. За його словами, необхідно обмінювати бійців 12-ї бригади на більш цінних для Росії осіб, таких як російські агенти в Україні або священнослужителі УПЦ МП, які співпрацюють із російськими спецслужбами.

Військовий також запропонував залучити Україну до процесів обміну між західними союзниками та Росією, оскільки існують можливості для таких домовленостей. Він підкреслив, що відсутність “азовців” серед тисяч обміняних – це ганьба для України, і висловив сумнів у зацікавленості влади у поверненні бійців “Азову”, адже вже чотири роки обмінами займаються одні й ті ж особи без помітних результатів.

23 травня відбувся перший етап обміну в форматі “1000 на 1000”, в результаті якого додому повернулися 697 осіб, серед яких були військовополонені та цивільні заручники. Другий етап, що відбувся 24 травня, дозволив повернути 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців. 25 травня в Україну повернулися 303 захисники Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Держспецслужби транспорту, серед яких 70 оборонців Маріуполя.

За інформацією російського Міністерства оборони, в рамках трьох етапів обміну Україна передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і погодилися виїхати до РФ.