Загибель підполковника Сергія Захаревича – командира 110-ї ОМБр

Про смерть підполковника повідомив бригадний генерал Сергій Собко у Facebook

На фронті загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, підполковник Сергій Захаревич. Про цю трагічну подію повідомив бригадний генерал Сергій Собко на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг – Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше – це aggressiveness та initiative. Це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями.” – Сергій Собко

Сергій Захаревич був призначений командиром 110-ї ОМБр у лютому 2025 року. Раніше він обіймав посаду заступника командира 33-ї механізованої бригади.

У 2015 році він отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а в липні 2022 року – орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня за свої заслуги.