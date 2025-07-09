Помер Ігор Поклад – видатний український композитор і Герой України

Як повідомила його дружина Світлана Поклад у Facebook-повідомленні

На 84-му році життя відійшов у вічність видатний український композитор, Герой України та Національна легенда Ігор Поклад. Цю сумну новину 9 липня оголосила його дружина, Світлана Поклад.

“От і все. Любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка, за його безсмертну душу.” – Світлана Поклад

Ігор Поклад залишив значний слід в українській музиці як композитор та опермейстер. Він став лауреатом Шевченківської премії у 1986 році, а з 1997 року носив звання народного артиста України. У 2021 році йому було присвоєно звання Героя України, а у 2024 році він отримав почесне звання Національної легенди України.

Серед його найвідоміших творів можна згадати пісні “Два крила”, “Чарівна скрипка”, “Кохана”, “Дикі гуси”, “Тиха вода” та багато інших. Ігор Поклад також є автором мюзиклу “Конотопська відьма” і рок-опери “Ірод”, а також написав музику до мультфільмів “Як козаки…” та “Енеїда”, а також до ряду фільмів.

У 2014 році композитор переніс кілька складних операцій. Під час російської окупації Ворзеля у 2022 році Ігор Поклад разом із дружиною провів тижні в підвалі, а згодом їх евакуювали разом з іншими мешканцями міста.