Оперативна ситуація на Північно-Слобожанському напрямку: контрнаступ ЗСУ та активність РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Північно-Слобожанському напрямку, в напрямку міста Суми, спостерігається активність армії РФ. Водночас, українські Сили оборони продовжують реалізовувати контрнаступальні операції. Про це 26 червня повідомив речник ОТУВ “Сіверськ” Вадим Мисник.

Він зазначив, що російські війська проводять штурми, використовуючи піхотні групи, при цьому помітно зменшилась кількість застосування мототехніки.

“Іноді застосовують маленький транспорт – це квадроцикли, мотоцикли, але останнім часом ми бачимо зменшення активності застосування цих транспортних засобів. Але саме в способі піхота теж не ефективна. Це відчутно, тому росіяни мають працювати за підтримки артилерії, але здебільшого у них підтримка з повітря.” – Вадим Мисник

Також Вадим Мисник повідомив, що за минулу добу на території Сумщини та Чернігівщини зафіксовані поранення та загибель цивільних осіб.

“Є ділянки, де ми відтісняємо ворога. Вони мусять вже перегруповуватись, поповнюватись. Там російські військові стоять, які ще і на Курщині воювали. Вони вже по п’ятому, шостому складу, напевно, міняються, бо їх наші військові знищують постійно.” – Вадим Мисник

Речник ОТУВ “Сіверськ” також підкреслив, що в зоні їх відповідальності російська армія не проводить масштабних механізованих штурмів.

“Ні, ми не бачимо. Ми вчасно ідентифікуємо росіян і знищуємо їх. Хочу зазначити ще, що удари глиб російської території, вони також даються в знаки. Ми виявляємо такі на території Брянської, Курської області, місця, де пункти управління, скупчення техніки особового складу, місця, де вони накопичують боєприпаси, пальне, всі ці системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвитки. Максимально воно знищується нашими силами.” – Вадим Мисник

Згідно з інформацією ОТУВ “Сіверськ”, російська армія частіше використовує безпілотники у своїй діяльності в зоні відповідальності, ніж артилерію.