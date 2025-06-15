Затримання українського подружжя з великою сумою незадекларованих грошей на кордоні з Румунією

Як повідомляє пресслужба прикордонної поліції Румунії

14 червня на прикордонному пункті Серет румунська прикордонна поліція затримала українське подружжя, яке намагалося ввезти значну суму грошей без декларування. Чоловік, 49 років, та його 39-річна дружина, яка має подвійне румунсько-українське громадянство, привернули увагу митників під час перевірки.

Прикордонники вирішили провести детальну перевірку, оскільки у них виникла “обґрунтована підозра”. В результаті, під одягом чоловіка було виявлено 810 тисяч доларів, а у жінки – 590 тисяч доларів. Усі ці кошти були конфісковані на час розслідування.

Крім того, кожного з подружжя оштрафували на 15 тисяч леїв, що становить приблизно 3447 доларів. Румунська прикордонна поліція підкреслила, що ввезення до країни суми, що перевищує 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті), без належного декларування є порушенням закону і може призвести до серйозних санкцій, включаючи конфіскацію незадекларованих коштів.