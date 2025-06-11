ВАКС конфіскував понад 10 млн грн у російського пропагандиста Вишинського

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення на користь Міністерства юстиції, стягнувши в дохід держави понад 10 мільйонів гривень, які належали російському пропагандисту Кирилу Вишинському, що підпадає під санкції. Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту.

Це рішення стало продовженням дій ВАКС, який 24 лютого 2025 року вже наклав санкції на Вишинського, конфіскувавши його активи. Серед них були два об’єкти нерухомості, розташовані в Києві та Криму, дві автомобілі, а також 100% частки у статутному капіталі компаній “Інтерселект” і “Новостком Експерт”.

Кирило Вишинський відомий своєю активною діяльністю у сфері проросійської пропаганди та підтримкою агресії Росії проти України. З 2014 року він очолював інформаційне агентство “РИА Новости Украина”, за даними руху “Чесно”.

У 2014 році Вишинський отримав від російської влади державну нагороду “За повернення Криму” та орден “За заслуги перед вітчизною”, а згодом став громадянином Росії.

У 2018 році Служба безпеки України оголосила Вишинському підозру у посяганні на територіальну цілісність України та державній зраді. У 2019 році його передали російській стороні в рамках обміну “35 на 35”, після чого він був призначений виконавчим директором російського міжнародного інформаційного агентства “Россия сегодня”.

У 2022 році Вишинський відкрито підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що метою є “демілітаризація та денацифікація”, оскільки українці, на його думку, “втратили здатність раціонально мислити”.

У 2023 році проти Вишинського були введені санкції Радою національної безпеки і оборони України. Того ж року він виступив на засіданні Ради безпеки ООН, звинувативши Україну в “русофобії” та “порушеннях прав російськомовних громадян”.