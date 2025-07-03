ВАКС знизив заставу дружині голови АМКУ Алли Кириленко

Про це повідомляє платформа “ВАКС вирішив”, створена Transparency International Ukraine

3 липня 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення, яке суттєво зменшило заставу для дружини голови Антимонопольного комітету України Алли Кириленко. Застава, що раніше становила 9 мільйонів гривень, була знижена до 242 тисяч гривень.

Цю інформацію оприлюднила платформа “ВАКС вирішив”, створена Transparency International Ukraine. Суд відхилив скаргу прокурорки, яка вимагала підвищити заставу до 11 мільйонів гривень, і частково задовольнив апеляцію захисту.

“Колегія постановила нову ухвалу, якою застосувала до підозрюваної запобіжку в межах КПК, тобто більше ніж 242 тис. грн.”

Варто зазначити, що попередня застава у 9 мільйонів гривень перевищувала максимальні межі застави в 37 разів.

За даними Transparency International Ukraine, Аллу Кириленко підозрюють у пособництві незаконному збагаченню її чоловіка, голови АМКУ Павла Кириленка, на суму понад 72 мільйони гривень. Це збагачення включає:

7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

2 гаражних бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3;

2 земельні ділянки.

Деталі справи Кириленка

25 березня 2024 року САП та НАБУ розпочали кримінальне провадження проти голови АМКУ Павла Кириленка за статтями “незаконне збагачення” та “декларування недостовірної інформації”.

Це сталося після розслідування журналістів “Схем”, які виявили, що родичі дружини Кириленка придбали “елітне майно” в Ужгороді, Києві та області на суму 70 мільйонів гривень, що не відповідає їхнім офіційним доходам.

14 серпня НАБУ і САП повідомили Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 мільйона гривень, а також у неправдивому декларуванні.

Згідно зі слідством, у період з 2020 по 2023 роки Кириленко, перебуваючи на посаді керівника Донецької ОВА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, зареєструвавши право власності на родичів своєї дружини.

28 серпня суд обрав для Кириленка запобіжний захід у вигляді застави у 30 мільйонів гривень, а також встановив особисті обов’язки на термін 2 місяці. У коментарі він зазначив, що продовжує виконувати свої обов’язки на посаді голови Антимонопольного комітету, і його не відсторонювали від роботи під час слідства.

29 серпня Кириленко вніс визначену судом заставу.

5 червня стало відомо, що НАБУ і САП повідомили голові Антимонопольного комітету України про нову підозру у недекларуванні майна.