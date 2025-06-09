Вищий антикорупційний суд продовжив обов'язки Насірова до серпня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити термін дії обов’язків, накладених на колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, до 5 серпня 2025 року. Цю інформацію підтвердила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У травні 2025 року стало відомо, що Насіров вийшов з-під варти, сплативши заставу. Проте на нього все ще покладені спеціальні обов’язки. Серед них – необхідність з’являтися за викликом суду, не залишати межі Київської області без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з певними особами, визначеними судом, а також здати на зберігання закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Насірова звинувачують у можливому отриманні хабаря в розмірі 722 мільйони гривень за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка, а також у справі, пов’язаній із газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

На даний момент інформація про цю справу продовжує оновлюватися.