Суд виніс вирок Юрію Бардашу за підтримку російської агресії

Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду

Вінницький міський суд ухвалив заочний вирок музичному продюсеру, співакові та хореографу Юрію Бардашу за його підтримку російської агресії проти України. Цю інформацію підтвердила пресслужба суду, зазначивши, що обвинувачений систематично висловлював українофобські думки та підтримував збройну агресію Росії.

Судове рішення вказує на те, що Бардаш, який тривалий час проживав і працював в Україні, усвідомлював, що його висловлювання можуть впливати на громадську думку в обох країнах. Він надавав інтерв’ю, в яких закликав до насильницького повалення конституційного ладу в Україні, а також публікував матеріали в соціальних мережах, які виправдовували війну та розпалювали національну і релігійну ворожнечу. За даними суду, такі дії він здійснював з метою збереження своїх активів і продовження діяльності в Росії.

Суд визнав Юрія Бардаша винним у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за частиною 2 статті 109, частинами 1 та 2 статті 110, статтею 436 та частинами 1 і 3 статті 436-2. Йому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави.

22 травня 2024 року Служба безпеки України оголосила Бардашу підозру за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, розповсюдження матеріалів із закликами до порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії Росії. За даними слідства, Бардаш наразі переховується від правосуддя на території Російської Федерації.

Хто такий Юрій Бардаш

Юрій Бардаш – відомий продюсер, хореограф і співак, родом з Алчевська на Луганщині. Він працював над музичними проєктами, такими як Quest Pistols, “Нервы”, “Грибы”, “Луна”, Wellboy, “Корупція”, а також має сольний проект під назвою YOURA. У 2007 році він заснував власний лейбл Kruzheva Music.

У Вікіпедії Бардаш описується як “російськомовний співак з України”, що відображає його світогляд та контроверсійну риторику, яка супроводжувала його творчість і публічні виступи.