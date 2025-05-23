Вирок підприємниці Раїсі Кабарчук за хабарництво і незаконне переправлення людей

За даними з вироку

Суд виніс вирок 53-річній підприємиці Раїсі Кабарчук, визнавши її винною в отриманні хабаря та організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Вона була помічницею Тетяни Крупи, колишньої голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та депутатки обласної ради.

Згідно з рішенням суду, Кабарчук отримала штраф у розмірі 540 тисяч гривень, а також два роки іспитового терміну. Крім того, їй наказано перерахувати 100 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Важливо зазначити, що підсудна має інвалідність другої групи та виховує трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких також мають інвалідність.

В матеріалах справи йдеться про те, що в липні 2024 року мешканець Нетішина, який страждає на хронічний калькульозний холецистит, дізнався від знайомих про можливість отримання допомоги від Раїси Кабарчук у оформленні документів про інвалідність. На той момент вона працювала в сфері обігу лікарських засобів.

Кабарчук повідомила військовозобов’язаному, що він може оформити другу групу інвалідності через Хмельницьку обласну МСЕК. Жінку затримали 20 вересня 2024 року під час отримання хабаря в розмірі 12 тисяч доларів. Раніше, місяцем раніше, вона отримала першу частину грошей у розмірі 35 тисяч гривень.

Раїса Кабарчук виконувала обов’язки помічниці Тетяни Крупи під час її депутатської діяльності в Хмельницькій обласній раді, що підкреслює серйозність ситуації та її зв’язок з державними структурами.