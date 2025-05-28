Вимога відставки міністра культури Миколи Точицького через кризи в Мінкульті

Відповідно до офіційного повідомлення Міністерства культури та стратегічних комунікацій, причина звільнення Максима Остапенка — неналежні виконання умов контракту та порушення у діяльності заповідника.

27 травня 2025 року громадська організація “Коаліція дієвців культури” розпочала збір підписів під відкритим листом, в якому вимагає відставки міністра культури Миколи Точицького. Ця ініціатива стала наслідком тривалого невдоволення роботою Міністерства культури, яке очолює Точицький з вересня 2024 року. Основними причинами протесту активістів є некомпетентність команди, що займається культурною спадщиною, а також непрозорість комунікацій у відомстві.

Невдоволення діяльністю Міністерства накопичувалося через численні проблеми, зокрема з евакуацією музейних цінностей. Однак останньою краплею стало несподіване звільнення генерального директора заповідника “Києво-Печерська лавра” Максима Остапенка, яке відбулося 21 травня 2025 року.

Звільнення Остапенка стало шоком для нього, оскільки він не отримував жодних попереджень чи зауважень щодо своєї роботи. Він зазначив, що відчував тиск через свою відкриту позицію щодо очищення Лаври від імперських наративів, що, на його думку, заважало проросійським силам контролювати цю важливу українську святиню.

Остапенко також підкреслив, що в Міністерстві працюють особи без належної кваліфікації у сфері охорони культурної спадщини, які подають викривлену інформацію міністру, що дискредитує всю галузь. Він вважає, що діяльність Мінкульту є імітацією роботи, яка приховує відсутність системного підходу до збереження культурної спадщини.

У той же час працівники заповідника “Софія Київська” звернулися до президента через тиск Міністерства, що проявляється у постійних перевірках і відстороненні генеральної директорки Нелі Куковальської під час останньої інспекції.

Міністерство культури у відповідь на звільнення Остапенка заявило, що воно пов’язане з неналежним виконанням контракту та порушеннями у діяльності заповідника. Вони наголосили, що Остапенку було оголошено догану за результатами роботи робочої групи, яка виявила численні порушення, зокрема занедбаний стан території.

Міністр Микола Точицький зазначив, що Остапенко недостатньо сприяв викоріненню московських релігійних осередків у Лаврі, які, за його словами, осквернили святиню. Остапенко, у свою чергу, заперечує ці звинувачення, наголошуючи на реалізації багатьох проєктів, серед яких відкриття виставки “Іван Мазепа: Стратегія європейської України”.

27 травня “Коаліція дієвців культури” офіційно оголосила про початок збору підписів під листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою відставки Точицького. Голова організації Ольга Сагайдак підкреслила, що звільнення Остапенка є яскравим прикладом системних проблем у Міністерстві культури, зокрема некомпетентності, непрозорості, неефективного бюджетного планування та мікроменеджменту.

Активісти також звертають увагу на проблему евакуації музейних цінностей, яка залишається невирішеною, викликаючи занепокоєння громадськості. Вони вважають, що команда, яка опікується культурною спадщиною, не відповідає кваліфікаційним вимогам, а міністр несе відповідальність за їхню діяльність.

У відповідь на відкритий лист Міністерство культури заявило, що вважає його частиною інформаційної кампанії проти відомства, організованої тими, хто незадоволений забороною забудови історичних місць. Вони зазначили, що наведені у листі твердження є маніпулятивними і спрямовані на захист інтересів осіб, не пов’язаних із культурою.

Міністерство також підкреслило, що звільнення Остапенка використали як привід для продовження медіавійни, а звинувачення на адресу виконувачки обов’язків є спробою перекласти відповідальність. Вони зазначили, що після призначення Точицького було змінено структуру Міністерства та керівництво Департаменту, що відповідає за охорону культурної спадщини, і нові керівники мають необхідні компетенції.

Міністерство вважає, що завдяки професійності нових працівників було переглянуто низку рішень попереднього керівництва щодо реконструкцій та будівництва в історичних ареалах, що є ефективним захистом культурної спадщини. Вони заперечують усі звинувачення у протилежному.

МКСК наголошує, що лише спільними зусиллями та конструктивним підходом можна зберегти і захистити українську культурну спадщину, яка є частиною загальноєвропейської культурної спадщини.