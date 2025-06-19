Відомі діячі культури підтримали Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена

Заява зʼявилася на Порталі мовної політики

Відомі представники української культури, серед яких Оксана Забужко, Сергій Жадан та Юрій Андрухович, підписали відкритий лист до уряду з проханням повторно призначити Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена. Ця заява була опублікована 19 червня 2025 року на Порталі мовної політики.

Каденція Тараса Кременя, який наразі виконує обов’язки Уповноваженого із захисту державної мови, завершується 8 липня 2025 року. Хоча законодавство дозволяє його повторне призначення, на конкурс подали інших кандидатів, щодо яких у суспільстві виникли питання через недостатній досвід у мовозахисній та правозахисній діяльності, а також сумніви у відповідності кваліфікаційним вимогам.

У зверненні зазначається, що процедура призначення фактично заблокована: деякі кандидати відмовилися від участі в конкурсі або не виявили бажання обіймати цю посаду.

Громадськість закликає Кабінет Міністрів України розглянути кандидатуру Тараса Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Зокрема, звернення адресоване Віцепрем’єр-міністерці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішеній, Міністру культури та стратегічних комунікацій Миколі Точицькому та Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Дмитру Лубінцю.

“Вважаємо, що кандидатура чинного Уповноваженого відповідає викликам, які стоять перед мовозахисною інституцією. Забезпечуючи її сталу діяльність і розвиток, утверджуємо державну мову та права українських громадян!”

У тексті звернення підкреслюється, що ворог активізував зусилля зі стримування українізації, зросійщення громадян і лінгвоциду на окупованих територіях. Ці дії є частиною політики, спрямованої на ослаблення України. Саме тому боротьба за український мовний простір є важливою складовою екзистенційної війни за незалежність країни.

Серед підписантів звернення – письменники Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ярина Чорногуз; акторки Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Наталя Сумська, Римма Зюбіна; Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров; кінорежисер Олесь Санін; президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій Квіт; голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський та інші.