Викриття злочинної схеми на митницях України: обшуки та затримання посадовців

Як повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора

В Україні тривають обшуки на митницях, в результаті яких Офіс Генерального прокурора оголосив про викриття злочинної схеми, що діяла під керівництвом заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України. Цю інформацію підтвердила пресслужба ОГПУ.

Згідно з даними правоохоронців, підозрюваним є Володимир Майструк. Наразі ведуться переговори з Держмитслужбою та самим підозрюваним для отримання коментарів.

ОГПУ повідомляє, що в рамках спецоперації, спрямованої на викриття злочинних схем на митниці, в трьох областях України та Києві спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та Бюро економічної безпеки було зупинено діяльність кількох злочинних груп.

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з Головним управлінням з протидії системним загрозам управлінню державою Служби безпеки України викрито діяльність групи осіб, під керівництвом діючого заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України.” – Офіс Генерального прокурора України

Затриманий організував групу осіб, які під виглядом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні отримували “винагороду” за видачу фальшивих посвідчень ОБСЄ, що дозволяли уникнути мобілізації. Посадовця затримали під час отримання 21 тисячі доларів за виготовлення чергової партії документів.

Наразі готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Крім того, в ході слідчих дій було ліквідовано кілька інших злочинних схем на митницях у різних регіонах України.

Зокрема, на Чернівецькій митниці проводилися обшуки у справі контрабанди цигарок. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами контрабанди підакцизних товарів.

За даними слідства, навесні цього року через міжнародний автомобільний пункт пропуску “Порубне” з території України до Румунії була незаконно вивезена велика партія тютюнових виробів, які були задекларовані як мінеральна вата. Румунські прикордонники затримали вантажівку з понад 130 тисячами пачок сигарет.

Ведеться перевірка можливої причетності посадових осіб митниці до організації контрабандного каналу. Досудове розслідування проводить Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області.

У рамках спецоперації в Одесі було викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали неправомірну вигоду з підприємців за безперешкодний вивіз товарів з України.

Також проведено обшуки у посадовців одного з митних постів Одещини, які отримували хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.

Посадовці Волинської регіональної митниці підозрюються у завданні збитків державному бюджету на майже 2,7 млн грн через безпідставне оформлення безмитного імпорту автомобілів іноземного виробництва.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокурорів за фактами протиправної діяльності посадовців митних органів.

Раніше повідомлялося, що СБУ, Офіс Генпрокурора, ДБР, БЕБ та Нацполіція проводять масштабні обшуки на митницях у трьох прикордонних областях – Одеській, Волинській та Чернівецькій.