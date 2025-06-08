Про це Інтерфакс-Україна повідомили джерела в українській розвідці.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели значну кібератаку на онлайн-систему “Российских железных дорог” (РЖД). В результаті цієї атаки сервіси національного залізничного перевізника Росії виявилися недоступними.

Цю інформацію підтвердили джерела в українській розвідці, які повідомили агентству “Інтерфакс-Україна”. Вказується, що “нестандартна” кібератака призвела до порушення роботи системи zd.ru.

Особливо серйозно постраждали сервери NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен у мережі. Це викликало ситуацію, коли на рівні домену rzd.ru, разом із усіма його субдоменами, стало неможливим конвертувати доменне ім’я в IP-адресу.

“Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками)”

Факт кібератаки на інфраструктуру підтвердили також представники РЖД. У результаті цього російські користувачі фактично втратили доступ до ресурсів залізниці.

Крім того, 4 червня кіберфахівці ГУР МО здійснили атаку на ресурси конструкторського бюро “Туполєв”, яке є провідною російською компанією у сфері виробництва авіатехніки.