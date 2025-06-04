Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Головне управління розвідки України здійснило кібератаку на ресурси конструкторського бюро “Туполєв”, яке є одним з провідних виробників авіатехніки в Росії. Цю інформацію підтвердили джерела, знайомі з деталями операції.

В результаті кібератаки українські спецслужби змогли отримати важливі дані стратегічного значення. Серед здобутої інформації – службове листування керівництва компанії, особисті дані працівників, адреси їх проживання, резюме інженерів і конструкторів, а також інформація про закупівлі та протоколи закритих засідань.

“Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося, фактично, нічого таємного в діяльності КБ ‘Туполєв’ для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі.” – Співрозмовник

Уранці 30 травня Головне управління розвідки провело успішну операцію в російському Владивостоці, де поблизу бухти Десантна сталися два потужні вибухи.

Вибухи відбулися в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти. Один з вибухів стався біля контрольно-пропускного пункту, а інший – у місці перебування особового складу та командування військової частини.