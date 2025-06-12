Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Українські кіберфахівці здійснили успішну операцію, в результаті якої було паралізовано діяльність одного з найбільших інтернет-провайдерів у Сибіру – компанії “Оріон Телеком”. Цю інформацію підтвердили джерела в українській розвідці.

Згідно з даними розвідки, мережі “Оріон Телеком” активно використовувалися російськими силовими структурами під час збройної агресії проти України. Після кібератаки без зв’язку залишилося, зокрема, закрите місто, яке спеціалізується на видобутку урану, де цей провайдер був єдиним постачальником інтернету.

У компанії “Оріон Телеком” підтвердили наявність технічних проблем, пояснивши їх потужною DDoS-атакою. Вони зазначили, що працюють над відновленням доступу до інтернету, який планують повернути до кінця доби.

За словами джерел, внаслідок атаки було виведено з ладу 370 серверів та близько 500 мережевих комутаторів. Також знищено резервні копії систем, що, за оцінками експертів, значно ускладнить або навіть унеможливить швидке відновлення роботи інфраструктури.

Крім того, у телеграм-каналах Красноярська, Іркутська, Братська та Абакана зранку з’явилися численні скарги місцевих мешканців на відсутність інтернету та телебачення. У цих же каналах поширюється повідомлення, нібито адресоване компанії українськими хакерами. Лист підписаний групою “BO Team”, яку вважають причетною до цієї операції.