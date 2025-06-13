Кібератаки ГУР на російські митницю, податкову службу та РЖД: перебої у роботі сервісів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Кібератаки, здійснені хакерами з Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), націлилися на сервіси російської митниці, податкової служби та “Російських залізниць” (РЖД). Цю інформацію підтвердили джерела у спецслужбах.

Протягом періоду з 10 по 12 червня, кіберфахівці ГУР реалізували ряд успішних атак на ресурси російських податкових і митних служб, що призвело до значних перебоїв у внутрішньому документообігу. У Федеральній митній службі РФ визнали факт DDoS-атаки, але охарактеризували ситуацію як “ускладнений інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності”.

Серед постраждалих сервісів виявилися “Контур” – провідний розробник цифрових рішень для бухгалтерії та бізнесу, “Честный знак” – національна система цифрового маркування, а також “ГосКлюч” – сервер електронного підпису.

Крім того, хакери ГУР повторно атакували сайт і мобільний додаток “РЖД”. 12 червня росіяни не могли придбати квитки на поїзди через офіційний сайт та додаток “Російських залізниць”. Найбільше скарг надійшло з Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей.

У компанії підтвердили наявність технічних проблем, викликаних потужною DDoS-атакою, і порадили пасажирам купувати квитки безпосередньо у касах залізничних станцій.

“Хакери ГУР нагадують, що РЖД, податкова та митна служба РФ максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак.”

Раніше українські кіберфахівці провели операцію, в результаті якої була паралізована діяльність одного з найбільших інтернет-провайдерів у Сибіру – компанії “Оріон Телеком”.