Українські виробники озброєння ініціюють відкриття експорту зброї у 2025 році

Об’єднання українських виробників озброєння, відоме як Технологічні сили України, звернулося до президента Володимира Зеленського з ініціативою щодо відкриття експорту української зброї. Це звернення було оформлено під час форуму “Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі”, що відбувся 22 травня 2025 року.

У своєму листі до президента виробники закликають до підтримки та ухвалення рішення, яке фактично скасує заборону на контрольований експорт озброєння. Вони також вимагають створення прозорих і ефективних процедур експортного контролю та видачі дозволів, які не лише не заважатимуть розвитку виробництва, а й стимулюватимуть інновації та зростання в цій сфері.

Крім того, виробники просять президента стати головним адвокатом українських оборонних інновацій, сприяти їх інтеграції в європейські ланцюги постачання та підтримувати співпрацю між урядами країн-партнерів і українськими виробниками оборонно-промислового комплексу.

Президент Технологічних сил України Вадим Юник зазначив, що відкриття експорту дозволить покращити якість продукції та збільшити виробничі потужності. Він підкреслив, що експорт відкриває нові можливості для залучення інвестицій, необхідних для розробки нових технологій, актуальних для фронту, а також для збільшення обсягів виробництва зброї.

Згідно з даними Технологічних сил України, на сьогодні 63% потужностей українських виробників залишаються недозавантаженими замовленнями. Відкриття експорту дозволить реалізувати надлишок продукції, що може принести Україні близько 2 мільярдів доларів валютних надходжень.

Водночас у травні 2025 року українські відомства вже почали працювати над сценаріями відкриття експорту озброєння. До форуму онлайн приєднався ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Залужний підкреслив, що експорт озброєння сприятиме не лише передачі технологій, а й інтеграції українського досвіду в країни-партнери, що полегшить взаємну інтеграцію України до ЄС та НАТО. Він назвав це величезним шансом для держави.