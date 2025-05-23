Огляд бойових дій на фронтах України: ситуація в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях

Як повідомляє Суспільне.

Сили оборони України активно протистоять атакам російських військ на Покровськ, які здійснюються з різних напрямків: сходу, заходу та півдня. Одночасно, противник намагається посилити тиск на Часів Яр і Торецьк, а також прорвати оборону на Харківщині та в південних регіонах країни. Ось як пройшов тиждень на фронтах.

Північ Харківщини

На цій ділянці фронту тривають запеклі бої в районі Вовчанська, де сили оборони намагаються утримати позиції.

Куп’янський та Лиманський напрямки

У східній частині Харківської області російські війська активізували наступ у напрямку Строївки, поблизу Камʼянки та Красного Першого. Південніше, сили оборони відбивають атаки в районах Западного та Кіндрашівки, що розташовані на північ від Купʼянська. На сході від Купʼянська противник намагається прорватися до Піщаного, а південніше тривають бої біля Колісниківки, Загризового та Зеленого Гаю.

Далі на південь, бої тривають у районах Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Рідкодуба, Нового, Зеленої Долини та Ямполівки – всі ці населені пункти знаходяться на північному сході від Лимана.

Сіверський та Краматорський напрямки

На Сіверському напрямку російські війська наступають з північного сходу, зокрема в районах Білогорівки та Григорівки, а також зі сходу – поблизу Верхньокам’янського і з півдня – неподалік Виїмки.

На південному заході тривають бої в Часовому Яру та навколо нього, зокрема на півночі, поблизу Григорівки, а також південніше – у напрямку Предтечиного і Білої Гори.

Торецький та Покровський напрямки

На Торецькому напрямку сили оборони успішно відбивають атаки в самому місті, а також на північ від Покровська – біля Диліївки та Дачного, а також на заході – неподалік Петрівки.

Західніше, російські війська намагаються оточити Покровськ. На сході тривають бої біля Романівки, Старої Миколаївки, Новооленівки, Нової Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Проміню та Лисівки. З півдня противник тисне на Покровськ у районах Нового Труда, Шевченка та Піщаного. Західніше тривають наступальні дії поблизу Котлиного, Удачного та Новосергіївки, а ще південніше – неподалік Котлярівки, Троїцького та Надеждинки.

Південь

На півдні Донеччини сили оборони відбивають штурми поблизу Андріївки, Костянтинополя, Розливу, Багатиря, Одрадного, Дніпроенергії, Бурлацького, Привільного та Зеленого Поля.

На Запоріжжі тривають бої в районах Малої Токмачки, Степового, Новоандріївки та Малих Щербаків, де ситуація залишається напруженою.