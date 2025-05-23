Огляд бойових дій на фронтах України: ситуація в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях

Як повідомляє Суспільне.
Сили оборони України активно протистоять атакам російських військ на Покровськ, які здійснюються з різних напрямків: сходу, заходу та півдня. Одночасно, противник намагається посилити тиск на Часів Яр і Торецьк, а також прорвати оборону на Харківщині та в південних регіонах країни. Ось як пройшов тиждень на фронтах.
Північ Харківщини
На цій ділянці фронту тривають запеклі бої в районі Вовчанська, де сили оборони намагаються утримати позиції.
Куп’янський та Лиманський напрямки
У східній частині Харківської області російські війська активізували наступ у напрямку Строївки, поблизу Камʼянки та Красного Першого. Південніше, сили оборони відбивають атаки в районах Западного та Кіндрашівки, що розташовані на північ від Купʼянська. На сході від Купʼянська противник намагається прорватися до Піщаного, а південніше тривають бої біля Колісниківки, Загризового та Зеленого Гаю.
Далі на південь, бої тривають у районах Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Рідкодуба, Нового, Зеленої Долини та Ямполівки – всі ці населені пункти знаходяться на північному сході від Лимана.
Сіверський та Краматорський напрямки
На Сіверському напрямку російські війська наступають з північного сходу, зокрема в районах Білогорівки та Григорівки, а також зі сходу – поблизу Верхньокам’янського і з півдня – неподалік Виїмки.
На південному заході тривають бої в Часовому Яру та навколо нього, зокрема на півночі, поблизу Григорівки, а також південніше – у напрямку Предтечиного і Білої Гори.
Торецький та Покровський напрямки
На Торецькому напрямку сили оборони успішно відбивають атаки в самому місті, а також на північ від Покровська – біля Диліївки та Дачного, а також на заході – неподалік Петрівки.
Західніше, російські війська намагаються оточити Покровськ. На сході тривають бої біля Романівки, Старої Миколаївки, Новооленівки, Нової Полтавки, Малинівки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Проміню та Лисівки. З півдня противник тисне на Покровськ у районах Нового Труда, Шевченка та Піщаного. Західніше тривають наступальні дії поблизу Котлиного, Удачного та Новосергіївки, а ще південніше – неподалік Котлярівки, Троїцького та Надеждинки.
Південь
На півдні Донеччини сили оборони відбивають штурми поблизу Андріївки, Костянтинополя, Розливу, Багатиря, Одрадного, Дніпроенергії, Бурлацького, Привільного та Зеленого Поля.
На Запоріжжі тривають бої в районах Малої Токмачки, Степового, Новоандріївки та Малих Щербаків, де ситуація залишається напруженою.