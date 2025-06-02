Другий раунд мирних переговорів України та Росії у Стамбулі 2023

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Українська делегація прибула до Стамбула, Туреччина, для участі у другому раунді мирних переговорів. Зустріч з представниками Росії запланована на другу половину дня.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Напередодні президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яку, як і під час першого раунду, очолює міністр оборони Рустем Умєров. До складу делегації увійшли:

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР Міноборони;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права, заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Склад делегації залишився майже незмінним у порівнянні з першим раундом переговорів, що відбулися 16 травня, за винятком відсутності начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексія Маловацького.

Другий раунд мирних переговорів може відбутися 2 червня у Стамбулі, цю дату та місце запропонувала російська сторона. Україна закликала Москву надати “меморандум” щодо припинення вогню для ознайомлення перед початком зустрічі.

Проте 30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що проект російського “меморандуму” не буде оприлюднено публічно.

У Міністерстві закордонних справ України раніше зазначали, що склад української делегації залежатиме від представників Росії. Росія оголосила свій склад 29 травня, до якого увійшли ті ж особи, що й 16 травня, на чолі з помічником президента Володимиром Мединським.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог також повідомив, що до Стамбула прибудуть радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.