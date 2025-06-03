Україна вимагає правильного зображення Криму на міжнародних мапах

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України
На міжнародній зустрічі в Женеві українська делегація виявила “некоректне зображення” території України, в якому не було враховано тимчасово окупований Крим. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві закордонних справ України.
Помилку виявили під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН.
У презентації на мапі світу Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були неправильно позначені як частина Росії, що викликало обурення української сторони.
“Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно.”
Завдяки зусиллям української делегації організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.
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