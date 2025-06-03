Україна вимагає правильного зображення Криму на міжнародних мапах

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України

На міжнародній зустрічі в Женеві українська делегація виявила “некоректне зображення” території України, в якому не було враховано тимчасово окупований Крим. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві закордонних справ України.

Помилку виявили під час додаткового заходу в рамках 28-ї Міжнародної зустрічі національних директорів з питань протимінної діяльності та радників ООН.

У презентації на мапі світу Автономна Республіка Крим та місто Севастополь були неправильно позначені як частина Росії, що викликало обурення української сторони.

“Кордони суверенної та незалежної України – непорушні. Дякуємо партнерам за швидку та рішучу реакцію. Продовжуємо працювати над тим, щоби Україна завжди була зображена на мапах світу правильно.” – Міністерство закордонних справ України

Завдяки зусиллям української делегації організація Global Protection Cluster оновила карту на своєму вебсайті та запевнила, що вживатиме всіх необхідних заходів, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.