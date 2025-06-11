Подвійне вбивство українців у Бельгії: МЗС тримає справу на контролі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Дипломати України в Бельгії відвідали підлітка, якого підозрюють у вбивстві матері та сестри в місті Хаасроде. Наразі він знаходиться у центрі тимчасового утримання для неповнолітніх правопорушників, а слідство продовжує розслідування обставин цієї жахливої трагедії. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Стан здоров’я затриманого задовільний. Усі необхідні умови для перебування забезпечені. Слідчі органи встановлюють обставини справи та можливі мотиви вчиненого. Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії.”

– Міністерство закордонних справ України

У МЗС також зазначили, що українське посольство підтримує зв’язок з родичами загиблих та затриманого, а також з поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарного закладу, де перебуває підліток, та іншими відповідними органами.

Деталі подвійного вбивства українців у Хаасроде

6 червня вранці у Хаасроде, в будинку священника, який орендується муніципалітетом для розміщення українських біженців, сталася пожежа. Пожежники, які прибули на виклик, виявили тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Лікарі намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, вона померла від отриманих травм.

За інформацією правоохоронців, обом загиблим були завдані ножові поранення. Експерт з пожежної справи вважає, що пожежа була підпалом, що свідчить про навмисний характер події. Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

8 червня бельгійська прокуратура повідомила, що 16-річний син загиблої зізнався у нанесенні ножових поранень матері та сестрі, а також у підпалі будинку.

Родина проживала в Бельгії протягом трьох років. Чоловік загиблої наразі служить у Збройних силах України.

Як зазначили у МЗС України, міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству тримати цю справу на “особливому контролі”.