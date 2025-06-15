Как повідомляв Громада Штабу з питання з військовополоненим Андрій Юсов підтверджував, що нафта єта фото з написом “Слава Росởї” на тілі війського, який повернувся з полону, наведено у статті укрінської медіа у статті Укрінформн

Лікарі в Україні розпочали важливу процедуру з видалення напису “Слава России” з тіла військового, який нещодавно повернувся з російського полону. Про це повідомив Максим Туркевич, директор національної програми “Неопалимі”, а також лікар-дерматолог Олександр Туркевич.

Олександр Туркевич розповів, що військовий потрапив у полон більше 15 місяців тому після отримання поранення. Коли він прийшов до тями після операції, то виявив, що на його тілі залишився напис, зроблений хірургом.

Перша стадія видалення включала ін’єкцію полінуклеотида, який широко використовується в косметології та медицині для стимуляції регенерації клітин і тканин.

Максим Туркевич також зазначив, що лікарі готують рубець до подальшого, більш агресивного втручання. Він висловив сподівання, що через кілька місяців від напису залишиться лише “легкий слід”.

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов підтвердив, що фотографія з цим написом є справжньою. Він пояснив, що знімок був зроблений українським лікарем під час огляду звільненого захисника.