Українські документальні фільми на DokuFest 2025 у Косові

Про це повідомляють на сайті кінофестивалю DokuFest

На фестивалі документального кіно в Косові будуть представлені дві українські стрічки: “Спеціальна операція” та “Озираючись назад”. Ця подія відбудеться в рамках міжнародного кінофестивалю, який щорічно проходить у серпні.

Фільм “Спеціальна операція”, створений Олексієм Радинським, змагатиметься у повнометражному конкурсі. Ця документальна стрічка базується на записах з камер відеоспостереження, зафіксованих під час окупації Чорнобильської атомної електростанції в лютому 2022 року. Фільм показує дії російських військових на території ЧАЕС.

“Цей фільм є доказом: кожен кадр свідчить про воєнний злочин, а наш підхід до зображення подій спрямований на руйнування міфів про російську армію.” – Олексій Радинський

У короткометражному конкурсі буде представлено “Озираючись назад” (In Retrospect), режисерами якого є Міла Жлуктенко та Даніель Асаді Фаезі. Цей документальний фільм досліджує зв’язок між минулим і сучасністю, розповідаючи про мігрантів, які будували торговельний центр для Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені, а також про трагедію, що сталася там у 2016 році.

Фільм порушує важливі теми пам’яті, міжпоколіннєвих зв’язків та впливу історичних подій на сучасний світ. Попередня робота творчого дуету, “Прокидаючись у тиші”, отримала нагороду Міжнародного журі за найкращий короткометражний фільм на Берлінале в секції Generation Kplus.

DokuFest – це міжнародний фестиваль документального та короткометражного кіно, який проходить щорічно на початку серпня в косовському місті Прізрен. Заснований у 2002 році, він став найбільшою кіноподією Косова та важливою культурною подією в Європі.

З 2019 року DokuFest відбирає короткометражні фільми для BAFTA, а з 2022 року має статус фестивалю, що відбирає стрічки для Європейської кіноакадемії. У 2025 році фестиваль проходитиме з 1 по 9 серпня.