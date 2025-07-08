Масована атака українських дронів паралізувала російську авіацію

Як повідомляє BBC News Україна.

5-6 липня українські дрони здійснили масовану атаку на територію Росії, що призвело до серйозного колапсу в цивільній авіації країни. Через активність безпілотників у повітряному просторі понад десяти російських міст аеропорти були закриті, що викликало численні скасування та затримки рейсів.

Згідно з інформацією, опублікованою в телеграм-каналі “Представник Росавіації”, було введено тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден в аеропортах Іваново, Калуга, Псков, Тамбов, Кіров, Нижній Новгород, Ярославль, Іжевськ, Саратов, Ульяновськ, а також у великих хабах, таких як Пулково в Санкт-Петербурзі, Внуково, Домодєдово, Жуковський і “Шереметьєво” в Москві.

Найскладніша ситуація спостерігалася в аеропортах “Шереметьєво”, “Пулково” та “Чкалов” у Нижньому Новгороді. У зв’язку з цим російські залізниці запустили додаткові поїзди між Москвою та Петербургом, щоб полегшити транспортні незручності.

За даними Росавіації, з опівночі 5 липня до ранку 7 липня було скасовано 485 рейсів, 88 літаків перенаправлено на запасні аеродроми, а 1,9 тисячі рейсів затримано. Пасажири змушені були оформити 43 тисячі повернень квитків, а в готелях розмістили 94 тисячі осіб. Також було видано майже 200 тисяч ваучерів на напої та 155 тисяч – на харчування.

Фінансові втрати Росії

Цей колапс в аеропортах Росії обійшовся авіакомпаніям щонайменше у 40 мільярдів рублів, що приблизно дорівнює пів мільярда доларів США. Експерти оцінюють, що додаткові витрати через скасування, перенесення рейсів і переведення літаків на запасні аеродроми можуть сягати 20 мільярдів рублів за добу.

Ці цифри є приблизними і не враховують витрат пасажирів, сервісних служб, а також державних військових і цивільних структур, які залучені до забезпечення безпеки, зокрема зенітних комплексів, що знищують безпілотники.

Вартість атаки для України

Протягом цього ж періоду Україна запустила не менше 485 безпілотників по території Росії. Російське міністерство оборони повідомляло про знищення цих дронів у різних регіонах з 23:00 4 липня до 07:00 7 липня.

Навіть один безпілотник змушує авіаційні відомства закривати повітряний простір у зоні його виявлення, адже зіткнення пасажирського літака з дроном, начиненим вибухівкою, може призвести до катастрофи. У бойових умовах зенітні комплекси можуть помилково обстріляти цивільний літак, прийнявши його за безпілотник.

Вартість одного дрона “Лютий”, який Україна використовує для дальніх ударів, становила близько 200 тисяч доларів США. Якщо припустити, що всі безпілотники, які брали участь в атаках, були такого класу, то загальна вартість нальоту могла сягати 97 мільйонів доларів.

Навіть якщо порівнювати мінімальні втрати Росії та максимальні витрати України, різниця становить приблизно 4,5 рази на користь Збройних сил України.

Отже, запуск далеких безпілотників створює значний тиск на російську авіацію та інфраструктуру, незалежно від того, чи всі вони досягають своїх цілей.