Атака українських дронів на військові авіабази в Росії: деталі та наслідки

Про це він повідомив у Телеграм-каналі

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв підтвердив, що на авіабазу “Белая” була здійснена атака дронів. Це стало першим випадком використання українських безпілотників у Сибіру, про що він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

“На цей час відомо, що це була атака дронів на військову частину в селищі Середній. Перша в Сибіру. Один скид був на стару будівлю в Новомальтинску,” – Ігор Кобзєв

Кобзєв також зазначив, що дрони були запущені з фури, яка наразі “заблокована”. Точна кількість безпілотників поки що не встановлена, але на місце події вже направлені оперативні та силові служби.

У Усольському районі Іркутської області введено режим підвищеної готовності. Рух транспорту на ділянці траси Р-255 “Сибір” тимчасово закрито, а для легкових і пасажирських автомобілів організовано об’їзд.

Губернатор Мурманської області Андрій Чібіс також підтвердив факт атаки дронів, проте не надав детальної інформації. Він повідомив, що в регіоні працюють сили ППО, правоохоронці та екстрені служби.

Пізніше Чібіс спростував інформацію про вибухи у Північноморську, назвавши відео, що з’явилося в мережі, фейком:

“Ситуація у місті стабільна. Наразі загроз не зафіксовано. Жертв та постраждалих нема. У Мурманській області посилено заходи безпеки.” – Андрій Чібіс

Губернатор Рязанської області Павло Малков також повідомив про атаку безпілотників у своєму регіоні, внаслідок якої уламками було пошкоджено дах житлового будинку. На аеродромі “Дягилево” базуються бомбардувальники Ту-22.

Влада Івановської області поки що не коментувала можливу атаку дронів.

Раніше, 1 червня, в Росії заявили про удари безпілотників у чотирьох областях. За інформацією джерел, СБУ атакувала бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ, зокрема військові авіабази “Белая” в Іркутській області, “Оленья” у Мурманській області, а також летовища “Дягилево” у Рязанській та “Іваново” в Іванівській області.

Згідно з даними джерел, внаслідок атак було пошкоджено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.