Як повідомили в пресслужбі СБУ
Служба безпеки України повідомила про успішну нічну атаку дронів на військовий аеродром “Кіровське”, розташований на тимчасово окупованій території Криму. За інформацією спецслужби, цілі були вражені з високою ефективністю.
У пресслужбі СБУ зазначили:
“У ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром “Кіровське” у тимчасово окупованому Криму. Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.”
Згідно з інформацією СБУ, внаслідок цієї атаки було знищено кілька гелікоптерів, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Під час операції на аеродромі спостерігалася вторинна детонація боєприпасів.
Спеціалісти служби також додали:
“Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.
Ця операція є частиною системної стратегії українських сил, спрямованої на зменшення військового потенціалу окупантів у Криму.
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