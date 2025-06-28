Як повідомили в пресслужбі СБУ

Служба безпеки України повідомила про успішну нічну атаку дронів на військовий аеродром “Кіровське”, розташований на тимчасово окупованій території Криму. За інформацією спецслужби, цілі були вражені з високою ефективністю.

У пресслужбі СБУ зазначили:

“У ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром “Кіровське” у тимчасово окупованому Криму. Було нанесено вогневе ураження по місцям дислокації авіаційного компоненту, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога.”

Згідно з інформацією СБУ, внаслідок цієї атаки було знищено кілька гелікоптерів, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”. Під час операції на аеродромі спостерігалася вторинна детонація боєприпасів.

Спеціалісти служби також додали:

“Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”.

Ця операція є частиною системної стратегії українських сил, спрямованої на зменшення військового потенціалу окупантів у Криму.