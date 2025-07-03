Як повідомили у Генштабі ЗСУ

В ніч на 3 липня сили безпілотних систем Збройних Сил України, спільно з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по заводу “Енергия”, розташованому в місті Єлець Липецької області Російської Федерації. Це підприємство спеціалізується на серійному виробництві акумуляторів та батарей, які використовуються для ракет і інших засобів ураження, що застосовуються російськими військами в атаках на Україну.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в результаті атаки на території заводу сталися вибухи, що призвело до зупинки виробництва.

Крім того, у Генштабі зазначили, що “Енергия” виготовляла обладнання для універсальних модулів планерування та корекції озброєнь армії РФ.

“Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю.”

Додатково, це підприємство військово-промислового комплексу Росії виробляє акумулятори для оперативно-тактичних ракетних комплексів “Іскандер-М”, крилатих ракет морського базування Х-35У, а також енергетичні модулі для спеціалізованих комплексів.

Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб знищити воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України, – зазначили у Генштабі.