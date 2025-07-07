Удар ЗСУ по Краснозаводському хімічному заводу в Московській області

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ
В ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по “Краснозаводському хімічному заводу”, розташованому в Московській області Російської Федерації. Цю інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Відомо, що на цьому заводі виготовляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників типу Shahed.
Термобаричні боєприпаси є особливим видом зброї, що використовує ефект об’ємного вибуху. Вони розпилюють легкозаймисту речовину у вигляді аерозолю, яка потім підпалюється, створюючи потужну вибухову хвилю та високу температуру, що спалює кисень у навколишньому середовищі.
Генеральний штаб ЗСУ також повідомив про серію вибухів, що сталися поблизу міста Краснозаводськ, а також зафіксував переміщення пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.
На даний момент результати вогневого ураження ще уточнюються.
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