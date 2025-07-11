Удар ЗСУ по військових об'єктах Росії: авіазавод і конструкторське бюро знищено

Про це повідомлюють Генштаб ЗСУ

У ніч на 11 липня підрозділи безпілотних систем Збройних Сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, завдали удару по Луховіцькому авіазаводу ім. Вороніна, розташованому в Московській області. Також було атаковано конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова у Тульській області. Обидва підприємства є частиною військово-промислового комплексу Росії.

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, Луховіцький авіазавод виконує широкий спектр робіт, включаючи механічну обробку деталей, остаточне складання, льотні випробування та здачу бойових літаків МіГ. Після удару на території заводу було зафіксовано численні вибухи.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України атакували конструкторське бюро ім. академіка Шипунова, яке спеціалізується на виробництві ракет для зенітних ракетних комплексів (ЗРК) та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРГК) для російських збройних сил.

“Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються.” – Генштаб ЗСУ

Додаткова інформація буде надана пізніше.