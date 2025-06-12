Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України

У ніч на 12 червня підрозділи безпілотних систем Збройних сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, здійснили удар по важливому об’єкту російського воєнно-промислового комплексу. Про це повідомили у Генштабі.

Згідно з інформацією українського військового командування, вибухи були зафіксовані на території Технопарку “Рєзоніт”, розташованого в селищі Зубово Московської області. Цей технопарк спеціалізується на серійному виробництві та монтажі друкованих плат і електроніки, яка використовується для виготовлення високотехнологічного озброєння та військової техніки Росії.

На даний момент триває уточнення результатів вогневого ураження.

Російська влада поки що не надала коментарів щодо інформації Генштабу Збройних сил України. Водночас, у телеграм-каналі Міністерства оборони Росії стверджують, що їхні системи протиповітряної оборони нібито знищили 52 українські безпілотники над трьома регіонами Росії та тимчасово окупованим Кримом.

Зокрема, за даними Міноборони Росії, 41 дрон було знищено над Бєлгородською областю, 6 – над Брянською, 3 – над Московською областю та 2 – над Кримом.