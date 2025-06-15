Українська дронова атака на завод безпілотників у Татарстані

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ

15 червня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, здійснили дронову атаку на завод, що спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів у Єлабузі, розташованій у Татарстані, Росія. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Цей об’єкт військово-промислового комплексу російських окупантів використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних безпілотних літальних апаратів по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Підтверджено, що засоби ураження досягли району цілі. Результати уточнюються.” – Генеральний штаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що Сили оборони продовжують вживати всі можливі заходи для знищення воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації та примушення Кремля до припинення збройної агресії проти України.

В обідню пору 15 червня голова Татарстану Рустам Мінніханов повідомив, що українські дрони атакували Єлабузький район. За його словами, внаслідок цього удару одна особа загинула, а ще 13 отримали поранення.

Економічна зона “Алабуга” у Татарстані

У лютому 2023 року аналітики з Conflict Armament Research вказали на те, що Росія модифікувала іранські дрони, адаптувавши їх для завдання максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

10 червня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує з Ірану матеріали для створення заводу з виробництва безпілотників, який планується запустити на початку наступного року.

За його словами, супутникові знімки підтверджують наміри розмістити завод з виробництва БПЛА в особливій економічній зоні “Алабуга” на території Республіки Татарстан.

У лютому 2024 року Міністерство фінансів США прогнозувало, що ця економічна зона має намір збільшити виробництво, щоб виготовити тисячі дронів до 2025 року. “Алабуга” є власністю уряду Республіки Татарстан.