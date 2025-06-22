Українські безпілотники завдали Росії збитків понад 10 млрд доларів у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом періоду з січня по травень 2025 року українські безпілотники, разом із іншими військовими підрозділами, провели серію атак на стратегічні об’єкти в глибині російської території. За попередніми підрахунками, загальні збитки, завдані Росії, перевищили 10 мільярдів доларів.

Цю інформацію озвучив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Він зазначив, що ці операції були спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу агресора.

Прямі втрати Росії оцінюються приблизно в 1,3 мільярда доларів, що включає знищення об’єктів у сферах нафтопереробки, енергетики, логістики та транспорту. Ще близько 9,5 мільярда доларів становлять непрямі втрати, пов’язані із зупинкою виробництв, порушенням перевезень та блокуванням логістичних ланцюгів.

Генерал Сирський підкреслив, що ефективність операцій під кодовою назвою “DeepStrike” становить приблизно 1 до 15, що означає, що на кожен витрачений долар Україна завдає Росії близько 15 доларів збитків.