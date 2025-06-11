Удари українських безпілотників по військових об'єктах Росії 11 червня

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України

У ніч на 11 червня підрозділи безпілотних систем Збройних сил України, спільно з іншими елементами Сил оборони, здійснили удари по ряду важливих військових об’єктів на території Росії. Цю інформацію підтвердили у Генштабі.

Військові зазначили, що метою операції є зниження можливостей Російської Федерації у виробництві вибухових матеріалів та використанні боєприпасів.

Згідно з повідомленням українського військового командування, було зафіксовано ураження потужностей Федерального казенного підприємства “Тамбовський пороховий завод”, що супроводжувалося масштабною пожежею на його території. Цей завод є одним з ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу, який виготовляє порох для стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін – важливий компонент для створення вибухових речовин.

Окрім того, вибухи були чутні в районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області, а також на складі аеродрому “Бутурліновка” у Воронезькій області Росії.

В даний час уточнюються дані щодо результатів вогневого ураження.