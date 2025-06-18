Українські безпілотники на Paris Air Show: інновації для розмінування та сільського господарства

Як повідомив у Telegram-каналі Михайло Федоров

Вперше українські безпілотні літальні апарати будуть представлені на Paris Air Show, одній з найбільших міжнародних виставок аерокосмічних технологій. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

На виставці компанія Ailand Systems представить два типи безпілотників: один з них призначений для виявлення вибухонебезпечних предметів, а інший – агродрон, який слугуватиме для моніторингу стану сільськогосподарських угідь.

Наприкінці квітня Міністерство оборони України повідомило, що у Збройних Силах вже експлуатують понад 330 зразків безпілотних систем вітчизняного виробництва. Це в 4,4 рази більше, ніж у 2023 році, коли було допущено лише 75 зразків.

У вересні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україні необхідно близько 10 тисяч саперів для розмінування територій, забруднених російськими мінами, протягом наступних п’яти років.

За даними уряду, потенційно забруднена мінами територія України становить близько 139 000 квадратних кілометрів. Це призводить до щорічних збитків для української економіки в розмірі 11,2 мільярда доларів.

У січні 2025 року в Україні було унормовано використання дронів та аналіз супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

27 лютого 2025 року Міністерство економіки оголосило, що для розмінування територій, постраждалих від вибухівки внаслідок повномасштабної війни, Україні потрібно 29,8 мільярда доларів. Ця сума на 4,8 мільярда доларів менша за попередні оцінки.