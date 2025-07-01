Відео було опубліковано і продемонстровано ГУР МО України на своїй сторінці у Facebook

Спеціальні підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України активно знищують російські системи протиповітряної оборони на тимчасово окупованому Кримському півострові, використовуючи українські дрони UJ-26, які отримали назву “Бобер”.

Цю інформацію підтверджує відео, опубліковане ГУР МО України 1 липня на їхній офіційній сторінці у Facebook.

“На відео – успішне ураження зенітно-ракетного гарматного комплексу ‘Панцир-С1’ разом з обслугою, радіолокаційної станції ‘Ніобій-СВ’, берегової РЛС ‘Пєчора-3’, РЛС ‘Протівнік-ГЕ’, а також російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.” – ГУР МО України

Раніше військово-партизанський рух “Атеш” повідомив про те, що поблизу військового аеродрому в Саках окупаційні війська Росії почали глушити мобільний зв’язок. На цей об’єкт було перекинуто додаткове обладнання, включаючи засоби протиповітряної оборони та паливні ємності.

Крім того, 26 червня українська розвідка оприлюднила відео, на якому зафіксовано знищення радарів російської системи ППО С-400 “Тріумф” на території Криму.

Ці успішні операції свідчать про високу ефективність використання українських безпілотників у боротьбі з окупаційними військами на півострові, що підкреслює важливість технологій у сучасних військових конфліктах.