СБУ знищила склади боєприпасів біля Харцизька на Донбасі

Про це повідомила пресслужба СБУ
Увечері 2 липня дрони, що належать Службі Безпеки України, завдали удару по складах з боєприпасами, розташованим поблизу окупованого Харцизька на Донеччині. Це місто знаходиться під контролем російських військ з 2014 року.
За інформацією пресслужби СБУ, вибухи на складах почалися близько 22-ї години, після чого відбулася потужна вторинна детонація боєприпасів, що супроводжувалася масштабною пожежею.
Харцизьк, який розташований неподалік від Макіївки, став важливою тиловою базою для російських військових операцій. За даними СБУ, окупанти використовують це місто для розміщення своїх командних пунктів, логістичних центрів та складів з боєприпасами.
“Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями.”
Ця операція стала ще одним важливим кроком у знищенні інфраструктури російських окупантів на Донбасі, що свідчить про активність українських сил у боротьбі за звільнення тимчасово окупованих територій.
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