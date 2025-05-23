Про це 23 травня повідомили у Держприкордонслужбі

На Харківщині прикордонники з підрозділу безпілотних авіаційних систем “Фенікс” провели успішну операцію, в результаті якої знищили російську техніку, пункт радіоелектронної боротьби та склад пально-мастильних матеріалів. Цю інформацію оприлюднили 23 травня в Державній прикордонній службі України.

Згідно з офіційними даними, під час операції було знищено 22 одиниці автотехніки, бронеавтомобіль, гаубицю Д-30, а також пункт радіоелектронної боротьби “Диабазол” і склад з паливно-мастильними матеріалами.

Ця операція демонструє високу ефективність дій українських прикордонників у забезпеченні захисту державного кордону та знищенні ворожих ресурсів, які використовуються для ведення бойових дій. Завдяки таким заходам, українські сили продовжують активно протидіяти агресії та забезпечувати безпеку регіону.