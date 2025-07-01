Удар дронів СБУ по Іжевському заводу “Купол” у Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Уранці 1 липня дрони СБУ завдали удару по виробничим потужностям Іжевського електромеханічного заводу “Купол”, розташованого в республіці Удмуртія. Це підприємство спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів “Тор” та “Оса”, а також безпілотників для армії Російської Федерації.
Відстань до цілі перевищувала 1300 кілометрів, що свідчить про високий рівень технологій, які використовуються в операціях СБУ.
Згідно з інформацією джерел, завод виконує замовлення Міністерства оборони РФ і є розробником ударних безпілотників “Гарпія”. Це підприємство також підпадає під міжнародні санкції, оскільки є частиною російського військово-промислового комплексу.
За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання дронів по корпусах заводу, що призвело до виникнення пожежі.
“СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури.”
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