Удар дронів СБУ по Іжевському заводу “Купол” у Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Уранці 1 липня дрони СБУ завдали удару по виробничим потужностям Іжевського електромеханічного заводу “Купол”, розташованого в республіці Удмуртія. Це підприємство спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів “Тор” та “Оса”, а також безпілотників для армії Російської Федерації.

Відстань до цілі перевищувала 1300 кілометрів, що свідчить про високий рівень технологій, які використовуються в операціях СБУ.

Згідно з інформацією джерел, завод виконує замовлення Міністерства оборони РФ і є розробником ударних безпілотників “Гарпія”. Це підприємство також підпадає під міжнародні санкції, оскільки є частиною російського військово-промислового комплексу.

За попередніми даними, зафіксовано щонайменше два влучання дронів по корпусах заводу, що призвело до виникнення пожежі.