Українські дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
7 липня, у понеділок, українські безпілотники дальнього радіусу дії здійснили атаку на Ільський нафтопереробний завод імені А. Шамара, розташований у Краснодарському краї. Цю інформацію підтвердили джерела в українській розвідці.
Згідно з отриманими даними, дрони влучили в один із технологічних цехів заводу. Місцеві ЗМІ також підтвердили факт ураження НПЗ.
Ільський НПЗ імені А. Шамара є одним з провідних нафтопереробних підприємств у Південному федеральному окрузі Росії. Завод займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.
“Цей НПЗ є частиною військово-промислового комплексу держави-агресорки, безпосередньо задіяне до ведення агресивної війни проти України.”
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