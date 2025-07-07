Українські дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 липня, у понеділок, українські безпілотники дальнього радіусу дії здійснили атаку на Ільський нафтопереробний завод імені А. Шамара, розташований у Краснодарському краї. Цю інформацію підтвердили джерела в українській розвідці.

Згідно з отриманими даними, дрони влучили в один із технологічних цехів заводу. Місцеві ЗМІ також підтвердили факт ураження НПЗ.

Ільський НПЗ імені А. Шамара є одним з провідних нафтопереробних підприємств у Південному федеральному окрузі Росії. Завод займається прийманням, зберіганням та переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції як автомобільним, так і залізничним транспортом.