Українські дрони атакували 120-й арсенал Міноборони РФ у Брянську

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 червня вранці безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели атаку на об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Цю інформацію підтвердили джерела в розвідці, які мають зв’язки з медіа.

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про інтенсивну стрілянину в Брянську, а також про серію вибухів, які сталися після цього. Очевидці, які ділилися своїми враженнями в місцевих пабліках, описували ситуацію так:

“Ой, як двічі бахнуло! Взялись за нас конкретно.”

. Вони також чули звуки пролітів невідомих дронів та сильні вибухи.

На даний момент місцева влада не надала офіційних коментарів щодо вибухів, обмежившись лише нагадуванням про заборону на зйомку та публікацію відео, що демонструють наслідки роботи протиповітряної оборони.

Згідно з інформацією розвідки, українські дрони вразили цілі на 120-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Наразі уточнюються деталі та наслідки цієї атаки.

Варто зазначити, що 26 червня ударні безпілотники ГУР вже завдавали удару по складам зберігання ракетного пального та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Росії.