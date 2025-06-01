СБУ атакує російську авіацію безпілотниками: понад 40 літаків вражено

Як заявив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв у своєму Telegram-каналі

Служба безпеки України активно використовує безпілотники для атак на бомбардувальну авіацію Росії, зокрема на Повітряно-космічні сили, які здійснюють рейди в глибокому тилу ворога. Цю інформацію підтвердили джерела в українських спецслужбах.

“Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження понад 40 літаків. Серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.” – джерела в українських спецслужбах

Згідно з інформацією, атаки спрямовані на військову авіабазу дальньої авіації “Белая”, що розташована в Іркутській області, неподалік від міста Усол’є-Сібірське.

Операція, яка отримала кодову назву “Павутина”, вже призвела до значних збитків для російської авіації, які оцінюються в понад 2 мільярди доларів.

“Чекаємо на деталі. І сподіваємося на те, що кількість вражених літаків зростатиме.” – джерела в українських спецслужбах

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв підтвердив, що безпілотники атакували військову частину в селищі Середній. На місці події вже працюють оперативні та силові служби.

Він також зазначив, що дрони запускалися з вантажівки, яка вже була заблокована правоохоронцями.

Раніше Telegram-канал Astra, посилаючись на свідчення місцевих жителів, повідомляв про атаку БПЛА на авіабазу “Белая” та публікував відео з димом, що піднявся внаслідок ударів.

Крім того, жителі Мурманської області також повідомляють про атаки безпілотників, зокрема на аеродром “Оленья”, де базуються бомбардувальники Ту-22М3.

Ця новина продовжує розвиватися, і деталі будуть оновлюватися.