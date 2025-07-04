Українські дрони вразили підприємство з виробництва бойових частин у Московській області

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ
Військові сили України, використовуючи безпілотні літальні апарати, завдали удару по підприємству, яке займається виробництвом бойових частин для “шахедів” у Московській області Російської Федерації. Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі Збройних Сил України.
Згідно з повідомленням, українські дрони вразили АТ “ФНПЦ “Науково-дослідний інститут прикладної хімії”, розташоване в Сергієвому Посаді. Це підприємство, як зазначили військові, є важливим елементом у виробництві термобаричних бойових частин для безпілотників типу Shahed, що використовуються в агресії Росії проти України.
“На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії російської федерації проти України. Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта,”
Вранці голова міського округу Сергіїв Посад, Оксана Єроханова, підтвердила, що місто зазнало атаки дронів. Вона зазначила, що внаслідок удару на території електропідстанції виникла пожежа, в результаті якої шість мікрорайонів залишилися без електрики. Місцева влада вжила заходів, перекривши дороги в районі підстанції. Також Єроханова повідомила про двох постраждалих чоловіків.
Міністерство оборони Росії заявило про знищення 48 безпілотників за ніч, проте не надало інформації щодо подій у Московській області.
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