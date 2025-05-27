Міністр освіти про виїзд українських випускників за кордон у 2024 році

Про це Оксен Лісовий заявив журналістам 27 травня, передає Інтерфакс

Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України, висловив думку, що хоча виїзд одинадцятикласників за кордон для навчання в університетах має місце, ця тенденція не є масовою. Про це він повідомив журналістам 27 травня.

Міністр підкреслив, що існують плани щодо пом’якшення цієї негативної тенденції, щоб не допустити її перетворення на серйозну загрозу. Він також зазначив, що основною причиною міграції підлітків є питання безпеки.

Згідно з даними ДП «Інфоресурс», на основі статистики Міністерства освіти, у 2024 році українські вищі навчальні заклади зарахували понад 187 тисяч абітурієнтів на бюджетні та контрактні форми навчання. Для порівняння, у 2023 році ця цифра становила 267 тисяч.

У 2023 році Міністерство освіти повідомило, що близько 400 тисяч українських дітей шкільного віку перебували за кордоном.

У листопаді 2024 року заступник міністра освіти Михайло Винницький зазначив, що на 2024 рік близько 20 тисяч випускників із 250 тисяч не продовжили навчання у вищих навчальних закладах та фахових коледжах. Він також додав, що приблизно 10% випускників обрали або ринок праці, або навчання за кордоном.