Вбивство Андрія Портнова в Мадриді: МЗС України співпрацює з іспанською поліцією

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що посольство України в Іспанії активно взаємодіє з місцевими правоохоронними органами у справі вбивства Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента України за часів Віктора Януковича. Цю інформацію оприлюднила пресслужба МЗС України.

21 травня в Мадриді сталося вбивство українського громадянина. Напад на Портнова здійснила група осіб. Розслідування проводить група вбивств №5 разом з відділом криміналістики Мадридського регіонального управління національної поліції Іспанії.

Станом на 22 травня посольство України повідомляє, що підозрювані у вбивстві Андрія Портнова ще не були затримані. Дипломати підтримують постійний контакт з правоохоронцями та очікують на додаткову інформацію у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії.

«Справа перебуває під контролем дипломатичної установи», – зазначили в Міністерстві закордонних справ.

Деталі вбивства Андрія Портнова

Андрій Портнов був убитий поблизу школи в Мадриді між 8:45 та 9:15 ранку 21 травня. Правоохоронці підтвердили, що смерть настала внаслідок кількох вогнепальних поранень, отриманих під час посадки в автомобіль.

Очевидці стверджують, що чули 5 або 6 пострілів, і, ймовірно, нападників було кілька. Важливо зазначити, що жодна дитина зі школи, яку відвідують діти Портнова, не постраждала під час цього інциденту.