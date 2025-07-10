Атака російського дрона на енергетиків у Куп'янському районі

Про це повідомила пресслужба “Харківобленерго” у Telegram

У Куп’янському районі бригада енергетиків займалася відновленням повітряної лінії, яка постраждала внаслідок обстрілів. Під час виконання робіт їхній службовий автомобіль зазнав атаки з боку російського дрону. Про це повідомила пресслужба “Харківобленерго” у Telegram.

Коли пролунав сигнал тривоги, енергетики швидко перейшли в укриття. Однак ворожий безпілотник встиг вдарити по кабіні їхнього автомобіля. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав.

Цей удар стався вранці 10 липня, про що розповіла речниця обленерго Марина Шевченко.

“Влучання було прямим. Багато нашої техніки розбито внаслідок бойових дій. Дрони постійно чатують на прикордонних та прифронтових територіях, тому енергетики працюють в умовах постійної небезпеки обстрілів. І це не тільки дрони. Всього пошкоджено чи втрачено з початку повномасштабного вторгнення понад 200 одиниць техніки підприємства.” – Марина Шевченко

Енергетики продовжують свою роботу, незважаючи на постійні загрози, і намагаються забезпечити стабільність електропостачання в регіоні.