Суд над Олегом Побережнюком: звинувачення у знущаннях та зловживаннях у 211 бригаді

Про це повідомили в Офісі генпрокурора

Справу колишнього командира 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України Олега Побережнюка передали до суду. Його підозрюють у покриванні знущань над солдатами, про що повідомили в Офісі генерального прокурора.

Побережнюка звинувачують у бездіяльності військової влади в умовах воєнного стану, що підпадає під ч. 4 ст. 426 КК України. Встановлено, що він не реагував на факти нелюдського поводження та катування своїх підлеглих.

Знаючи про зловживання з боку командира взводу, який з лютого по липень 2024 року перевищував свої повноваження, Побережнюк не вживав жодних заходів для притягнення його до відповідальності.

На даний момент екскомандир перебуває під вартою. Досудове розслідування проводилося Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

26 грудня Побережнюку було повідомлено про підозру у знущаннях над солдатами. 28 грудня слідчі ДБР провели обшук у його помешканні, після чого його затримали та готували нову підозру.

29 грудня ДБР затримало командира 211 бригади, якого підозрюють у покриванні знущань. 30 грудня у Печерському районному суді Києва йому обрали новий запобіжний захід – взяття під варту з можливістю внесення застави у розмірі 12 млн 112 тис. грн.

Ситуація в 211 понтонно-мостовій бригаді та обвинувачення проти Олега Побережнюка

Журналісти “Української правди” провели розслідування, в якому висвітлили факти кумівства та зловживань у 211 понтонно-мостовій бригаді. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до Генштабу та Військової служби правопорядку, взявши ситуацію під особистий контроль.

Олегу Побережнюку пред’явили підозру у зловживанні службовим становищем, оскільки він залучав підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині.

Крім звинувачень у зловживанні, слідство також розслідує можливі випадки фізичного насильства та знущань з боку офіцерів бригади.

Деякі військовослужбовці 211 бригади висловили підтримку своєму командиру, називаючи обвинувачення “замовними” та заперечуючи факти зловживань і насильства.

Місцеві жителі на Хмельниччині повідомили про два будинки, які, ймовірно, належать родині Побережнюка, а також про можливе використання військової техніки для будівництва цих об’єктів. Командир у суді заперечив всі обвинувачення.

19 грудня у Тернопільському міськрайонному суді йому обрали запобіжний захід – два місяці під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу.